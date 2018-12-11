Самарцы, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили

11 Дек. 12:52 2018-12-11T12:52:12+03:00

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Во вторник, 11 декабря, одиннадцать пострадавших, получивших травмы на производстве, стали обладателями новых лифтбеков «Lada Granta», оснащённых кондиционером и антиблокировочной тормозной системой.

Перечень заболеваний, по которым полагается машина, довольно обширный, но в первую очередь автомобили выдаются пострадавшим с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Кому необходимо выдать транспортные средства, определяют специалисты учреждений медико-социальной экспертизы, прописывая информацию в программе реабилитации. Приобретаются машины за счет средств Самарского ФСС ежегодно. Всего в этом году было закуплено 47 машин на общую сумму 21,9 миллионов рублей.

Вся выданная техника специально адаптирована под индивидуальные особенности и физические возможности новых владельцев. В качестве поддержки пострадавшие на производстве получают деньги на бензин и капитальный ремонт в размере до 30% от стоимости автомобиля, а также имеют право подать заявку на выдачу нового автомобиля через каждые 7 лет пользования.

В пресс-службе Самарского ФСС отметили, что всесторонняя поддержка людей, пострадавших в результате несчастного случая на производстве, возвращение их к активной жизни, это одно из приоритетных направлений работы Фонда социального страхования. Автомобили помогут людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, продолжать активную жизнь без оглядки на полученные травмы, станут средством социальной и трудовой адаптации.