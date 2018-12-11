Самарский космонавт Олег Кононенко проведет в открытом космосе шесть часов
Во вторник, 11 декабря, в 20:03 по самарскому времени космонавты экипажа МКС Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос. Они должны будут вскрыть противометеоринтную защиту «просверленного» корабля «Союз МС-09» и осмотрят повреждения в отсеке. Эта операция очень опасна – космонавтам предстоит сначала добраться до нужного сектора МКС, а после с помощью специального инструмента разрезать обшивку, осмотреть корпус и вернуться обратно.
Выход в открытый космос самарского космонавта 11 декабря.
При этом нужно быть острожными, ведь инструмент может повредить скафандр.
Роскосмос будет вести прямую трансляцию операции.
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