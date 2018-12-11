2018-12-11T13:15:39+03:00
Происшествия

Самарец выбросил мужчину из окна дома

Пострадавший выжил, а злоумышленника задержали
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство»В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство»Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре на улице Победы прохожие нашли в снегу мужчину с травмами и ссадинами. Его выбросили из окна дома. Прохожие вызвали «скорую» и полицию.

Пострадавшему оказалось 34 года. Незадолго про происшествия он пришел с другом к знакомому, который живет в общежитии на улице Победы. Накануне приятели поссорились, гости хотели обсудить это, однако спокойно поговорить не получилось.

В коридоре на третьем этаже между завязалась драка. Она закончилась тем, что хозяин схватил одного из гостей, разбил им окно и вытолкнул мужчину на улицу.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Раньше у мужчины уже были проблемы с законом: на него заводили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.

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