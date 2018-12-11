Самарец выбросил мужчину из окна дома
В Самаре на улице Победы прохожие нашли в снегу мужчину с травмами и ссадинами. Его выбросили из окна дома. Прохожие вызвали «скорую» и полицию.
Пострадавшему оказалось 34 года. Незадолго про происшествия он пришел с другом к знакомому, который живет в общежитии на улице Победы. Накануне приятели поссорились, гости хотели обсудить это, однако спокойно поговорить не получилось.
В коридоре на третьем этаже между завязалась драка. Она закончилась тем, что хозяин схватил одного из гостей, разбил им окно и вытолкнул мужчину на улицу.
Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Раньше у мужчины уже были проблемы с законом: на него заводили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.