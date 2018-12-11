Россельхозбанк запустил новый сберегательный продукт «Накопительный счет»

11 Дек. 13:30 2018-12-11T13:30:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Россельхозбанк предлагает физическим лицам новый инструмент для сбережений – «Накопительный счет».

Продукт совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере 5% годовых в рублях РФ, 1% годовых в долларах США. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день. Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме.

Открыть накопительный счет можно как в отделении банка, так и дистанционно в Интернет-банке или мобильном банке. Подробнее с условиями накопительного счета можно ознакомиться на сайте банка.