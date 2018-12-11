2018-12-11T13:46:27+03:00
Умные вещи

Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» создадут новогоднее настроение

Он будет работать на 50-й кнопке
Кирилл КАРИМОВ
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«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза на кнопке 50. Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и взрослым, и детям.

Новый российский сезон Телеканал Деда Мороза снова порадует зрителей всех возрастов отличным новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. В эфире будет представлена богатая коллекция новогодних и зимних фильмов Disney, известные российские комедии «Ёлки», популярные анимационные мультсериалы – «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби» и многое другое. Каждый уикенд – марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. Также зрители снова встретятся с программой «Новогодняя мастерская», которая поможет подготовиться к празднику.

Телеканал Деда Мороза – родной брат французского La Chaine du Pere Noel, который был основан в 2011 году и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия телеканала создается медиа-группой Lagardere Active. Телеканал Деда Мороза специально адаптирован под интересы россиян.

Следите за телепрограммой канала на сайте. В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года.

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