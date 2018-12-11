2018-12-11T13:53:55+03:00
Общество

В Куйбышевском районе Самары 60 многоэтажек остались без воды

Все из-за коммунальной аварии, которую должны устранить к 12 декабря
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Предполагают, что коммунальную аварию устранят к 12:00 среды, 12 декабряПредполагают, что коммунальную аварию устранят к 12:00 среды, 12 декабряФото: Архив "КП"
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В Куйбышевском районе Самары без воды остались 60 многоэтажных домов. Все из-за коммунальной аварии. По адресу: поселок Озерный, Кирзавод №6 прорвало водовод диаметром 300 мм и 700 мм. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

Ремонтом занимается «Автодорстрой». Без воды жители многоэтажек будут сидеть минимум до следующего дня. Предполагают, что коммунальную аварию устранят к 12:00 среды, 12 декабря. Для жителей подвезут бойлеры с водой.

При этом все котельные работают в штатном режиме – там есть резерв воды.

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