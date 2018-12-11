Дмитрий Головин сыграл 100-й матч за «Самару»

11 Дек. 14:15 2018-12-11T14:15:18+03:00

Он выступает за «горожан» с 2016 года

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Разыгрывающий баскетбольного клуба «Самара» Дмитрий Головин сыграл за команду сотый матч. Юбилейной стала игра против «Востока-65», которую «горожане» проиграли 72:73. За самарский клуб Головин выступает с 2006 года.

- Дмитрий Головин стал пятым, отыгравшим за «Самару» сто официальных матчей - в чемпионате и Кубке страны. Вчера Дмитрий вышел в стартовой пятерке, а всего провел на площадке пять с половиной минут, - рассказали в пресс-службе «Самары».

В декабре Головин может потеснить в рейтинге Александра Голяхова, на счету которого 105 матчей, и Алексея Назарова, у которого 104 игры за «горожан».

- Небольшую фору относительно Головина имеет Артем Чеваренков, который достиг рубежа в 100 матчей в начале ноября - сейчас на счету Артема 108 игр за главную команду нашего клуба, - отметили в пресс-службе.

Рекорд принадлежит Алексею Чиликину – на его счету 186 игр за «Самару». Сейчас Чиликин выступает за «Спартак-Приморье» и в четверг, 13 декабря, сыграет против «Самары» в матче Суперлиги.

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