2018-12-11T14:15:18+03:00
Спорт

Дмитрий Головин сыграл 100-й матч за «Самару»

Он выступает за «горожан» с 2016 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Дмитрий Головин. Фото: БК «Самара»Дмитрий Головин. Фото: БК «Самара»
Изменить размер текста:

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Самара» Дмитрий Головин сыграл за команду сотый матч. Юбилейной стала игра против «Востока-65», которую «горожане» проиграли 72:73. За самарский клуб Головин выступает с 2006 года.

- Дмитрий Головин стал пятым, отыгравшим за «Самару» сто официальных матчей - в чемпионате и Кубке страны. Вчера Дмитрий вышел в стартовой пятерке, а всего провел на площадке пять с половиной минут, - рассказали в пресс-службе «Самары».

В декабре Головин может потеснить в рейтинге Александра Голяхова, на счету которого 105 матчей, и Алексея Назарова, у которого 104 игры за «горожан».

- Небольшую фору относительно Головина имеет Артем Чеваренков, который достиг рубежа в 100 матчей в начале ноября - сейчас на счету Артема 108 игр за главную команду нашего клуба, - отметили в пресс-службе.

Рекорд принадлежит Алексею Чиликину – на его счету 186 игр за «Самару». Сейчас Чиликин выступает за «Спартак-Приморье» и в четверг, 13 декабря, сыграет против «Самары» в матче Суперлиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игрок БК «Самара» Дмитрий Головин: «Зоран Лукич как-то подошел и спросил, зачем я поставил на гудок песню «О боже, какой мужчина!»

Самарский баскетболист на радио «КП-Самара» дал интервью, в котором рассказал о беспределе в «Чебоксарских Ястребах», акции #янедебил и шансах «Самары» в Единой лиге ВТБ (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей