2018-12-11T14:34:32+03:00
Общество

АВТОВАЗ отзывает более 40 тысяч машин Lada Vesta

На автогиганте заявили о неисправности автомобилей и обещают сделать ремонт за свой счет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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У всех машин нашли проблемы с шинамиУ всех машин нашли проблемы с шинамиФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Тольяттинский автогигант АВТОВАЗ сообщил о технической неисправности более 41,5 тысячи машин «Лада Веста». В связи с этим отзывают автомобили, проданные с июля 2017 года. «Весты» будут ремонтировать за счет АВТОВАЗа, сообщает сайт kp.ru.

У всех машин нашли проблемы с шинами. Диск запасного колеса оказался непригодным – его будут менять на всех авто. В Росстандарте объясняют, что в комплектации машин шины размера 185/65R15 Pirelli Cinturato P1, а запасное колесо соответствует 185/65R15 Formula Energy, но оно не сертифицировано. Из-за этого на заводе покрасят диск запасного колеса на всех отозванных машинах. После авто вернут владельцам.

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