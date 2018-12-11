2018-12-11T14:50:13+03:00
Спорт

Главный тренер «Новы» Константин Брянский покинул команду

Он возглавит московское «Динамо»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ВК «Нова»Фото: ВК «Нова»
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Главный тренер волейбольного клуба «Нова» Константин Брянский покинул команду. Он принял решение возглавить московское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Вместе с Брянским команду покинут несколько игроков, которых пригласил в «Нову» уже бывший тренер команды. Кто именно уйдет из «Новы», не сообщается.

Место главного тренера клуба из Самарской области займет Александр Горбатков, который работал помощником Брянского.

- Александр Иванович [Горбатков, - прим. ред. «КП-Самара»] мастер спорта международного класса по волейболу. В составе одинцовской «Искры» становился серебряным призером Европейской Лиги чемпионов, бронзовым призером Кубка ЕКВ, серебряным призером чемпионата России. Имеет богатый опыт тренерской деятельности, до перехода в «Нову» наставник работал в системе одинцовской «Искры», - рассказали в «Нове».

Напомним, Константин Брянский возглавил «Нову» перед началом сезона 2015/2016. При нем команда занимала в чемпионате страны 11, 10 и 8 место. В прошлом сезоне «Нова» пробилась в плей-офф, где проиграла казанскому «Зениту» и «Белогорью».

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В прошлом сезоне команда из Самарской области пробилась в плей-офф и боролась за еврокубки, но игрокам там и не выплатили за это премиальные, а летом перестали перечислять зарплату (подробности)

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