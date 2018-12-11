В Тольятти открылись 28 елочных базаров
В Тольятти 10 декабря начали работать елочные базары. Официально хвойные деревья продают на 28 площадках Автограда. Работать базары будут до 31 декабря, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Купить елки в Тольятти можно по следующим адресам.
Автозаводской район:
1. 3а квартал, Ленинский проспект, 17, площадка западнее магазина № 28
2. 4 квартал, ул. Юбилейная 9, площадка напротив магазина "Пятерочка"
3. 4 квартал, пр-т Ст. Разина, 2, восточнее ж/д в заездном кармане
4. 5 квартал, ул. Юбилейная, 25, площадка северо-западнее ТЦ
5. 7 квартал, ул. Фрунзе, площадка севернее д. 21, заездной карман
6. 8 квартал, бульвар Приморский, площадка западнее магазина "Волжанка"
7. 10 квартал, ул. Ворошилова, площадка северо-восточнее ж/д 18
8. 11 квартал, пр-т С. Разина, площадка западнее ж/д 79
9. 12 квартал, ул. Автостроителей, 80, площадка южнее мини-рынка
10. 12 квартал, ул. Ворошилова, площадка западнее д. 31
11. 13 квартал, ул. Ворошилова 57, площадка западнее магазина "Алкогольный магазин"
12. 16 квартал, ул. 70 лет Октября, напротив ж/д 35, площадка западнее ООТ
13. 16 квартал, ул. Автостроителей, площадка в районе д. 11 А
14. 18 квартал, ул.70 лет Октября, ООТ "Кафе "Встреча", площадка восточнее ТОК
15. 20 квартал, ул.70 лет Октября, 16, площадка севернее маг. "Гардения"
Центральный район:
16. пересечение ул. Ленина и б-ра 50 лет Октября (площадка перед к/т «Авангард»)
17. бульвар 50 лет Октября, р-он ООТ "Автолюбитель", нечет. Сторона
18. ул. Мира, ООТ "Дом природы" (нечетная сторона)
19. ул. Л.Толстого, 11, около мелкооптового рынка "ТОПАЗ"
20. бульвар 50 лет Октября, 65-б, около магазина "Омакс"
21. ул. Мира, 95а, на площадке магазина «Миндаль-2»
22. ул. Голосова, 75, в р-не магазина "Елисейский"
23. пересечение ул. Горького, 92 и ул. Победы, в районе магазина «Весна»
Комсомольский район:
24. ул. Гидротехническая, юго-восточнее дома 33
25. ул. Железнодорожная, северо-западнее дома 25
26. ул. Гидротехническая, северо-западнее ж/д 32
27. северо-западнее пересечения ул. Механизаторов и ул. Чайкиной
28. ул. Мурысева, северо-западнее д.№70.