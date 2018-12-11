2018-12-11T15:23:35+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске автоледи на «Сандеро» столкнулась на встречке с «двенадцатой»

Пострадали два человека, в том числе виновница ДТП
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Обоих пострадавших доставили в больницуОбоих пострадавших доставили в больницуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезная авария произошла в Новокуйбышевске в понедельник, 10 декабря. В районе 12:15 на улице Кирова столкнулись «Рено Сандеро» и вазовская «двенадцатая». Пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем иномарки была 53-летняя женщина, она ехала по улице Кирова в сторону улицы Чернышевского. Водитель не выбрала безопасную скорость и допустила столкновение с отечественной легковушкой, которая ехала по встречке.

Пострадали виновница ДТП и 32-летний водитель «двенадцатой». Обоих доставили в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

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