2018-12-11T16:04:47+03:00
Общество

МЧС об отключении воды в поселке Озерный в Самаре: аварии не было, это плановые работы

В ГУ МЧС России по Самарской области опровергают информацию региональных властей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Все работы обещают закончить к 10 утра 12 декабряВсе работы обещают закончить к 10 утра 12 декабряФото: "КП" Архив
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В ГУ МЧС России по Самарской области обвинили региональные власти в предоставлении самарцам недостоверной информации. Речь идет об отключении воды в 60 многоэтажках, которые остались без воды.

Напомним, ранее министерство энергетики и ЖКХ сообщило региона, что воду в домах в поселке Озерный отключили из-за коммунальной аварии. Якобы прорвало водовод диаметром 300 мм и 700 мм.

- Данная информация не соответствует действительности. На месте проводятся плановые работы по переврезке водовода диаметром 700 мм и водопровода диаметром 300 мм. Планируемое время завершения работ – 10:00 12 декабря, – говорится в сообщении МЧС.

Воду для населения подвозят в бойлерах, которые стоят по адресам: Сиреневый переулок, 19, улица Кирзавод, 17, улица Центральная, 2.

Для технических нужд предлагают использовать горячую воду.

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