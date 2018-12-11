2018-12-11T16:29:06+03:00
Спорт

Пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата из Самарской области завоевали 20 медалей на Кубке России

Половина наград - золотые
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Спортсмены из Самарской области завоевали 20 медалей на Кубке России по плаванию для участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Из них половина наград высшей пробы. Еще по пять медалей – серебряные и бронзовые. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

- Нас переполняет чувство особого восхищения, когда рассказываем про очередные успехи наших ребят-пловцов с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата). На завершившемся Кубке России они завоевали 20 медалей! – говорится в сообщении минспорта.

Яна Костина завоевала четыре золотых медали и одну серебряную, Сергей Сухарев – три золотых и одну серебряную, Вячеслав Ленский – два «золота» и две «бронзы», Альбина Петрукович – «золото» и «серебро», Кирилл Пульвер – два «серебра», Егор Щевелев – три «бронзы».

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