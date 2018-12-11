2018-12-11T16:29:06+03:00
Спорт

Пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата из Самарской области завоевали 20 медалей на Кубке России

Половина наград - золотые
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фоо: минспорт СОФоо: минспорт СО
Изменить размер текста:

Спортсмены из Самарской области завоевали 20 медалей на Кубке России по плаванию для участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Из них половина наград высшей пробы. Еще по пять медалей – серебряные и бронзовые. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

- Нас переполняет чувство особого восхищения, когда рассказываем про очередные успехи наших ребят-пловцов с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата). На завершившемся Кубке России они завоевали 20 медалей! – говорится в сообщении минспорта.

Яна Костина завоевала четыре золотых медали и одну серебряную, Сергей Сухарев – три золотых и одну серебряную, Вячеслав Ленский – два «золота» и две «бронзы», Альбина Петрукович – «золото» и «серебро», Кирилл Пульвер – два «серебра», Егор Щевелев – три «бронзы».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области будут судить молодую маму за смерть ребенка
В Самарской области создадут GR-центр для взаимодействия власти и бизнеса
Льву из Самарского зоопарка подарили буй
МЧС об отключении воды в поселке Озерный в Самаре: аварии не было, это плановые работы
В Новокуйбышевске автоледи на «Сандеро» столкнулась на встречке с «двенадцатой»
В Тольятти открылись 28 елочных базаров
Главный тренер «Новы» Константин Брянский покинул команду
АВТОВАЗ отзывает более 40 тысяч машин Lada Vesta
Дмитрий Головин сыграл 100-й матч за «Самару»
В Куйбышевском районе Самары 60 многоэтажек остались без воды
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» создадут новогоднее настроение
В Тольятти 18-летний парень без прав устроил гонки с машинами ГИБДД
Россельхозбанк запустил новый сберегательный продукт «Накопительный счет»
Самарец выбросил мужчину из окна дома
Самарский космонавт Олег Кононенко проведет в открытом космосе шесть часов
Самарцы, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили
«Билайн» в Самаре стал лучшим по качеству обслуживания среди мобильных ритейлеров
В Самаре задержали трех проституток и сутенера
В областной столице планируют возродить кинотеатр «Самара»
"Я видела дьявола": Леонид Каневский рассказал о маньяке, который терроризировал самарских сельчанок
14 декабря в Самарской области выйдет уникальный номер «Комсомольской правды» со статьей Александра Солженицына
"Киа" разворотило после ДТП с "Ниссаном" на встречке в Тольятти, пострадали 4 человека
Власти Самары разбираются, как часть парка 60-летия Советской власти перешла в частные руки
«АКОМ» получил премию «Коммерсант года»
В Самаре водитель «Вольво» сбил девушку