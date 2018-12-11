Льву из Самарского зоопарка подарили буй

СЕГОДНЯ 16:43 2018-12-11T16:43:46+03:00

Такой подарок хищнику принесли глава одного из районов Самары и директор зоопарка

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В Самарском зоопарке в понедельник, 10 декабря, отметили Международный день защиты прав животных. На праздник пришли ученики четвертого класса 144 школы с родителями, учителями и директором, а также глава Октябрьского района областной столицы.

Директор зоопарка и глава района пришли не с пустыми руками. Они подарили льву Цезарю буй.

- Буй отлично подошел в качестве подарка нашему питомцу. В зоопарках существует проблема – для крупных животных (львов, тигров, медведей и т.д.), сложно найти игрушку походящего размера и необходимой прочности. Цезарь с большим удовольствием и азартом принялся играть с новой игрушкой, - рассказали в зоопарке.

Для всех гостей провели экскурсию, во время которой детям разрешили покормить верблюда Лексуса яблоками, сушками и морковкой.