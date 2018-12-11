2018-12-11T17:52:43+03:00
Экономика

В Самарской области создадут GR-центр для взаимодействия власти и бизнеса

Министерство промышленности поддержало инициативу ГК "Аком"
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Новый GR - центр поможет наладить взаимодействие между бизнесом и властьюНовый GR - центр поможет наладить взаимодействие между бизнесом и властью
Изменить размер текста:

В Самарской области собираются создать GR-центр для взаимодействия представителей власти и бизнеса. Стакой инициативой выступила ГК "Аком", ее поддержали в министерстве промышленности и технологий.

- Для решения задач в области привлечения мер государственной поддержки в «АКОМ» несколько лет успешно функционирует профильный отдел, располагающий всеми необходимыми ресурсами для оказания GR-услуг, - говорит президент АО «ГК АКОМ» Николай Игнатьев.

По словам руководства группы компаний, для предприятий региона такое сотрудничество очень важно, ведь оно даст возможность эффективно использовать меры господдержки, потратив меньше времени и денег.

Проблему обозначили на совещании 2 августа: предприятия отметили, что далеко не везде имеются специалисты, позволяющие получать качественные GR-услуги.

- Создание центра позволит промпредприятиям региона оперативно осуществлять подготовку различных документов, необходимых для получения существующих в нашей стране мер господдержки. А это, в свою очередь, положительно скажется на доступности мер поддержки, росте деловой активности и промышленного потенциала региона», – отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

Руководство компании «АКОМ» также предложило наладить сотрудничество этого центра и минпрома. Уже в ближайшее время на площадке ведомтсва пройдет совещаниес участием представителей промышленных предприятий губернии. Участники обсудят, как сделать более плодотворным взаимодействие при привлечении мер господдержки на региональном и федеральном уровнях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области будут судить молодую маму за смерть ребенка
Льву из Самарского зоопарка подарили буй
Пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата из Самарской области завоевали 20 медалей на Кубке России
МЧС об отключении воды в поселке Озерный в Самаре: аварии не было, это плановые работы
В Новокуйбышевске автоледи на «Сандеро» столкнулась на встречке с «двенадцатой»
В Тольятти открылись 28 елочных базаров
Главный тренер «Новы» Константин Брянский покинул команду
АВТОВАЗ отзывает более 40 тысяч машин Lada Vesta
Дмитрий Головин сыграл 100-й матч за «Самару»
В Куйбышевском районе Самары 60 многоэтажек остались без воды
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» создадут новогоднее настроение
В Тольятти 18-летний парень без прав устроил гонки с машинами ГИБДД
Россельхозбанк запустил новый сберегательный продукт «Накопительный счет»
Самарец выбросил мужчину из окна дома
Самарский космонавт Олег Кононенко проведет в открытом космосе шесть часов
Самарцы, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили
«Билайн» в Самаре стал лучшим по качеству обслуживания среди мобильных ритейлеров
В Самаре задержали трех проституток и сутенера
В областной столице планируют возродить кинотеатр «Самара»
"Я видела дьявола": Леонид Каневский рассказал о маньяке, который терроризировал самарских сельчанок
14 декабря в Самарской области выйдет уникальный номер «Комсомольской правды» со статьей Александра Солженицына
"Киа" разворотило после ДТП с "Ниссаном" на встречке в Тольятти, пострадали 4 человека
Власти Самары разбираются, как часть парка 60-летия Советской власти перешла в частные руки
«АКОМ» получил премию «Коммерсант года»
В Самаре водитель «Вольво» сбил девушку