В Самарской области создадут GR-центр для взаимодействия власти и бизнеса

СЕГОДНЯ 17:46 2018-12-11T17:52:43+03:00

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В Самарской области собираются создать GR-центр для взаимодействия представителей власти и бизнеса. Стакой инициативой выступила ГК "Аком", ее поддержали в министерстве промышленности и технологий.

- Для решения задач в области привлечения мер государственной поддержки в «АКОМ» несколько лет успешно функционирует профильный отдел, располагающий всеми необходимыми ресурсами для оказания GR-услуг, - говорит президент АО «ГК АКОМ» Николай Игнатьев.

По словам руководства группы компаний, для предприятий региона такое сотрудничество очень важно, ведь оно даст возможность эффективно использовать меры господдержки, потратив меньше времени и денег.

Проблему обозначили на совещании 2 августа: предприятия отметили, что далеко не везде имеются специалисты, позволяющие получать качественные GR-услуги.

- Создание центра позволит промпредприятиям региона оперативно осуществлять подготовку различных документов, необходимых для получения существующих в нашей стране мер господдержки. А это, в свою очередь, положительно скажется на доступности мер поддержки, росте деловой активности и промышленного потенциала региона», – отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

Руководство компании «АКОМ» также предложило наладить сотрудничество этого центра и минпрома. Уже в ближайшее время на площадке ведомтсва пройдет совещаниес участием представителей промышленных предприятий губернии. Участники обсудят, как сделать более плодотворным взаимодействие при привлечении мер господдержки на региональном и федеральном уровнях.