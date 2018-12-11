В Самарской области будут судить молодую маму за смерть ребенка

11 Дек. 18:22 2018-12-11T18:27:33+03:00

Женщина оставила маленьких дочерей без присмотра и одна из них умерла

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В Октябрьске перед судом предстанет молодая мама из Сызрани. 26-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следственным отделом по городу Сызрань следственного управления СКР по Самарской области завершено расследование уголовного дела, материалы направлены в суд.

По версии следствия, 18 октября этого женщина оставила двух своих дочерей в ванной, наполненной водой, без присмотра. Одной девочки было 7-мь месяцев, второй 1 год и 9 месяцев. Вернувшись к детям через непродолжительное время, мама увидела, что младшая из дочек не подает признаков жизни. Как позже установила судебно – медицинская экспертиза, ребенок умер в результате утопления.

Сейчас следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Октябрьск Самарской области для рассмотрения по существу.