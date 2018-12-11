Радио КП-Самара получило специальную премию в конкурсе «Самара в игре!»

11 Дек. 19:13 2018-12-12T11:37:55+03:00

Конкурс проходил среди самарских СМИ, которые рассказывали о Самаре, как о городе-организаторе матчей ЧМ-2018

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В Самаре торжественно наградили победителей конкурса «Самара в игре!». В числе призеров радио «КП-Самара». Организаторы конкурса отметили зам редактора самарской «Комсомолки» по радио Антона Черепка за организацию работы открытой студии во время Чемпионата. Напомним, в дни ЧМ в Самаре наша радиослужба - радиоведущая Вера Цыганкова, звукорежиссер Дмитрий Дмитриев и оператор эфира Дмитрий Левицкий, а также вся редакция КП-Самара рассказывали о самом важном и интересном прямо из кофейни у Фестиваля болельщиков, который располагался на площади Куйбышева.

- Я благодарен судьбе, что чемпионат мира про футболу застал меня в коллективе «Комсомолки», - признался Антон. – Мы работали круглосуточно! Много нового о коллегах узнал: что знают не только английский, но и испанский язык, великолепно танцуют сальсу. А все мы вынесли из этого лета понимание того, что Самара – настоящий город-курорт, где можно отлично зарядиться позитивом. Вот так и нужно жить дальше, именно так встречать всех гостей!

Конкурс проводится уже третий год. В прошлом году на участие в конкурсе подали заявку 48 журналистов, предоставив около 300 работ.

Задача конкурса "Самара в игре!" определить лучшие работы журналистов, операторов, фотографов, посвященные Самаре - городу-организатору ЧМ-2018, самым запоминающимся страницам международного футбольного первенства!

Жюри оценивало работы по целому ряду критериев, в том числе актуальность и социальная направленность материалов, оригинальность раскрытия темы, творческий подход.

Открытая студия: слушать онлайн

В Самаре начался чемпионат: что происходит на улицах города и на стадионе

Рассказываем, что происходит на фан-зоне и в городе в открытой студии радио КП-Самара, которое теперь вещает прямо из White Cup

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Картина недели: Что происходит на предприятиях во время ЧМ-2018

В гостях открытой студии Мария Серенкова, специалист по корпоративной и социальной политике Новокуйбышевского НПЗ

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