2018-12-11T21:43:34+03:00
Общество

В новом скафандре с климат-контролем: самарский космонавт Олег Кононенко приступил к выполнению космических задач

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко начали работы на внешней поверхности Международной космической станции.
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: РоскосмосФото: Роскосмос
Изменить размер текста:

Во вторник, 11 декабря космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко открыли люк стыковочного отсека «Пирс» и вышли в открытый космос. Как сообщает Роскосмос, люк был открыт в 20:05 по самарскому времени.

По программе внекорабельной деятельности 45А (ВКД-45А) космонавтам предстоит снять два устройства с образцами микроорганизмов в рамках эксперимента «Тест», а также демонтировать с внешней поверхности МКС панель с образцами космического эксперимента «Выносливость», во время которого изучается влияние факторов космического пространства на характеристики материалов.

В открытом космосе самарскому космонавту и его коллеге предстоит провести более 6 часов.

Весь процесс работы можно увидеть в прямом эфире. Понять, что происходит на экране помогут космонавты Александр Калери и Александр Полещук, инженер-испытатель Лётно-космического центра РКК «Энергия» Артём Князев и представители Центра подготовки космонавтов Дмитрий Зубов и Олег Блинов.

Выход в открытый космос 11 декабря.В течение шестичасовой работы в открытом космосе Сергей Прокопьев и Олег Кононенко должны провести технологические работы на внешней поверхности бытового отсека корабля Союз МС-09 по проверке его целостности. Космонавты вскроют экранно-вакуумную теплоизоляции и панели алюминиевой микрометеоритной защиты в районе определённого экипажем места негерметичности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей