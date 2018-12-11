В новом скафандре с климат-контролем: самарский космонавт Олег Кононенко приступил к выполнению космических задач
Во вторник, 11 декабря космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко открыли люк стыковочного отсека «Пирс» и вышли в открытый космос. Как сообщает Роскосмос, люк был открыт в 20:05 по самарскому времени.
По программе внекорабельной деятельности 45А (ВКД-45А) космонавтам предстоит снять два устройства с образцами микроорганизмов в рамках эксперимента «Тест», а также демонтировать с внешней поверхности МКС панель с образцами космического эксперимента «Выносливость», во время которого изучается влияние факторов космического пространства на характеристики материалов.
В открытом космосе самарскому космонавту и его коллеге предстоит провести более 6 часов.
Весь процесс работы можно увидеть в прямом эфире. Понять, что происходит на экране помогут космонавты Александр Калери и Александр Полещук, инженер-испытатель Лётно-космического центра РКК «Энергия» Артём Князев и представители Центра подготовки космонавтов Дмитрий Зубов и Олег Блинов.
Выход в открытый космос 11 декабря.В течение шестичасовой работы в открытом космосе Сергей Прокопьев и Олег Кононенко должны провести технологические работы на внешней поверхности бытового отсека корабля Союз МС-09 по проверке его целостности. Космонавты вскроют экранно-вакуумную теплоизоляции и панели алюминиевой микрометеоритной защиты в районе определённого экипажем места негерметичности.