Бюджет Тольятти останется социально ориентированным

СЕГОДНЯ 20:07 2018-12-11T20:07:17+03:00

Главный финансовый документ Автограда на будущий год принят в итоговом чтении

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Во вторник, 11 декабря был принят главный финансовый документ Автограда - бюджет Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Основные параметры бюджета, принятые в первом чтении 14 ноября, были скорректированы. Так, общий объем доходов увеличен на 394, 5 тыс. руб. и составил 7,506 млрд рублей. Возросли и расходы, причем сразу на 348,6тыс. руб. и составили 7, 732 млрд рублей. Бюджет получился дефицитный, но снизить дефицит удалось до 226 тыс. рублей.

Бюджет Автограда по-прежнему останется социально направленным. Дополнительные средства направят на индексацию зарплаты работников бюджетной сферы и выполнение майских указов президента в сфере образования и культуры. Также, всем категориям бюджетной сферы, не попавшим в майские указы президента, запланирована индексация зарплаты на 4%.

45 млн руб. из общего объема дополнительных доходов направят на погашение муниципального долга.

Положительно решен вопрос о выделении дополнительных средств на благоустройство. В будущем году на эти цели потратят 631 млн рублей. Также, в бюджет заложили дополнительно 20 млн руб. на обеспечение жильем молодых семей и поддержку очередников, которые по достижении из-за возраста выбыли из программы.