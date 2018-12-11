2018-12-11T20:35:41+03:00
Спорт

В Самаре пройдет Чемпионат России по боксу среди мужчин

Соревнования запланированы на ноябрь следующего года
Евгения ВАСИНА
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Фото: Федерация бокса РоссииФото: Федерация бокса России
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В будущем году Самара пример боксеров со всей страны. В нашем городе пройдет Чемпионат России по боксу среди мужчин, информация об этом появилась на сайте Федерации бокса России во вторник, 11 декабря.

- По итогам заседания тендерной комиссии Федерации бокса России 28 ноября 2018 года были приняты решения о проведении чемпионатов и первенств по боксу на 2019-й год. Чемпионат России по боксу среди мужчин пройдет в Самаре 8-17 ноября, Чемпионат России по боксу среди женщин - в Кемерово 20-27 апреля, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году Чемпионат России по боксу проходил в Якутске с 12 по 21 октября.

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