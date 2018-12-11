В Самаре дерзкие нефтеврезчики пытались подкупить полицию, но оказались в суде

11 Дек. 21:32 2018-12-11T21:32:05+03:00

Разбогатеть за счет нефти им так и не удалось

Изменить размер текста: A A

В Самарской области завершено расследование дела дерзких нефневрезчиков. Семеро участников банды вскоре предстанут перед судом. Александра Черезова обвиняют в приготовление к краже, группой лиц по предварительному сговору, дача взятки в особо крупном размере и приготовление к коммерческому подкупу в особо крупном размере. Еще шестерых мужчин - Александра Ермилова, Артема Горчакова, Эдуарда Нагеля, Теймура Пашаева, Виталия Тюрина и Виктора Тюрина обвиняют в приготовление к краже, группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в сентябре 2017 года Александр Черезов решил безбедно жить за счет врезки в нефтяную трубу. Чтобы систематически изымать нефть из магистрального нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк», он предложил участвовать в этом преступлении своим знакомым - Ермилову, Горчакову, Пашаеву, Нагелю и Тюриным. Мужчины согласились и распределили между собой роли. Так, Черезов стал организатором, Ермилов привлекал других участников и частично руководил ими; Пашаев - прокладывал отвод, который должен был присоединится к магистральному нефтепроводу; Нагель - контролировал исправность и техническое состояние передвижной установки для бурения; Горчаков - бурил, а Тюрины – монтировал и укладывал трубы.

Однако сделать врезку обвиняемые не смогли. Их задержали.

Черезов решил предложил правоохранителям взятку, чтобы те закрыли глаза на их преступление. 9 октября 2017 года в одном из самарских кафе он передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках «оперативного эксперимента», 500 тысяч рублей и пообещал в дальнейшем единовременно передать ему же 1 миллион рублей и ежемесячно передавать по 5 миллионов рублей. Но взяткодатель был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.

В это же время Черезов попытался подкупить сотрудников службы собственной безопасности акционерного общества, пообещав ежемесячно по 5 миллионов рублей за то чтобы сотрудники безопасности обходили врезку стороной.

Сейчас следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в федеральный суд Советского района Самары.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.