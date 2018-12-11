2018-12-11T22:58:48+03:00
Общество

Темное утро: 16 улиц в Сызрани останутся без света

Вернуть электричество обещают в тот же день
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Причина отключений - плановый ремонтПричина отключений - плановый ремонтФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 12 декабря, жителям 16 улиц Сызрани обещают «темное утро». Из-за проведения плановых ремонтных работ электричество не будет поступать в дома горожан. Так, с 8:30 и до 12:00 без света будут жители улицы Ашхабадская, с 1 по 29 дом, а также улиц Металлистов, Азовская, Чимкентская, Ташкентская, Владивостокская, Новгородская, Елизарова с 51 дома по 81 и жители домов с 83 по на улице Хлебцевича.

Отключение электроэнергии в этот день также планируется с 13:00 и до 17:00 на улицах Космическая, Ростовская, Богдана Хмельницкого, Донская, Ашхабадская с 30 по 51 дом, Локомобильная с 5по 11 дом и со 2 по 30, а также в доме 2 на улице Каховская.

Причина отключения те же – плановый ремонт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре дерзкие нефтеврезчики пытались подкупить полицию, но оказались в суде
В Самаре пройдет Чемпионат России по боксу среди мужчин
Бюджет Тольятти останется социально ориентированным
В новом скафандре с климат-контролем: самарский космонавт Олег Кононенко приступил к выполнению космических задач
Радио КП-Самара получило специальную премию в конкурсе «Самара в игре!»
В Самарской области будут судить молодую маму за смерть ребенка
В Самарской области создадут GR-центр для взаимодействия власти и бизнеса
Льву из Самарского зоопарка подарили буй
Пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата из Самарской области завоевали 20 медалей на Кубке России
МЧС об отключении воды в поселке Озерный в Самаре: аварии не было, это плановые работы
В Новокуйбышевске автоледи на «Сандеро» столкнулась на встречке с «двенадцатой»