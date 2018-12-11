Темное утро: 16 улиц в Сызрани останутся без света

11 Дек. 22:58 2018-12-11T22:58:48+03:00

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В среду, 12 декабря, жителям 16 улиц Сызрани обещают «темное утро». Из-за проведения плановых ремонтных работ электричество не будет поступать в дома горожан. Так, с 8:30 и до 12:00 без света будут жители улицы Ашхабадская, с 1 по 29 дом, а также улиц Металлистов, Азовская, Чимкентская, Ташкентская, Владивостокская, Новгородская, Елизарова с 51 дома по 81 и жители домов с 83 по на улице Хлебцевича.

Отключение электроэнергии в этот день также планируется с 13:00 и до 17:00 на улицах Космическая, Ростовская, Богдана Хмельницкого, Донская, Ашхабадская с 30 по 51 дом, Локомобильная с 5по 11 дом и со 2 по 30, а также в доме 2 на улице Каховская.

Причина отключения те же – плановый ремонт.