В Сызрани вазовская «десятка» протаранила дорожное ограждение

12 Дек. 08:14 2018-12-12T08:14:02+03:00

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ДТП произошло в районе восьми часов вечера в Сызрани. Вазовская «десятка» в районе поворота под мосты на улице Декабристов – напротив строящейся соборной мечети – врезалась в металлическое ограждение проезжей части. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань».

У машины оказалась повреждена передняя часть кузова. В каком состоянии водитель ВАЗа – неизвестно. На место ДТП вызвали эвакуатор. Кроме того, там работали сотрудники ГИБДД. Им и предстоит разобраться во всех подробностях аварии.

По факту ДТП полиция проводит проверку.