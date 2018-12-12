В Самаре легковушка столкнулась с тепловозом
К счастью, никто не пострадал
Фото: паблик ДТП Самара
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В Самаре утром в среду, 12 октября, произошло ДТП с участием поезда. На проспекте Кирова вазовская «одиннадцатая» врезалась в тепловоз. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара».
- ДТП с участием тепловоза и легковушки произошло на пересечении улицы Ветлянской и проспекта Кирова. Пострадавших нет, - рассказал очевидец.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Авария парализовала движение на проспекте Кирова. На Кировском мосту скопилась длинная пробка. Скорость потока – всего около 2 километров в час.