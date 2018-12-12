2018-12-12T09:12:10+03:00
Общество

«Школьникам предлагают пить воду из-под крана»: появились сообщения, что в одном из лицеев Самары несколько дней нет питьевой воды

Руководство образовательного учреждения уверяет, что перебой был всего один день
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Замдиректора заверяет, что питьевая вода в лицее естьЗамдиректора заверяет, что питьевая вода в лицее естьФото: Архив "КП"
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В Самаре появились сообщения, что в медико-техническом лицее несколько дней нет питьевой воды, а школьникам предлагают пить воду из-под крана. Об этом сообщил в своем Твиттере депутат губдумы Михаил Матвеев.

- Пишут учащиеся медико-технического лицея Самары, что уже несколько дней в лицее нет питьевой воды, школьникам предлагают пить воду из-под крана. Заражения кишечной палочкой в 81 школе недостаточно было? Фильтрами краны не оборудованы. Обучение в значительной части в лицее платное, - уверяет Матвеев.

Министерство образования и науки Самарской области попросило профильный департамент региональной столицы прокомментировать ситуацию, особенно строчку про платное образование.

- А вы не в курсе, что пакет договора подразумевает около 60 тысяч рублей в год платных образовательных услуг? Понятно, что это не за воду. Водой фонд, видимо, озабочен, - отметил Матвеев. - Но пить воду из-под крана не соответствует санпину и за 60000, и бесплатно.

Руководство лицея уверяет, что перебой воды был только один день и по вине поставщика.

- Решением родителей учащихся в лицее бутилированная вода для детей и одноразовые стаканчики. Перебой воды в один день по вине поставщика. Питьевой режим восстановлен, - сообщил замдиректора лицея Игорь Минаев.

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