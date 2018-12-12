2018-12-12T09:28:27+03:00
Происшествия

Машину разворотило: в Тольятти в серьезном ДТП пострадали шесть человек

Пятеро госпитализированы, еще один лечится дома
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В больнице оказались водитель и пассажиры «Спектры».В больнице оказались водитель и пассажиры «Спектры».Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Страшное ДТП произошло в Тольятти утром во вторник, 11 декабря. На улице Борковской Nissan Note вылетел на встречку и врезался в Kia Spectra. Пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

- Авария произошла в 7:40. За рулем «Ниссана» был 47-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Коммунальной в сторону Южного шоссе, - уточнили в ГУ МВД России по региону.

34-летний водитель и четыре пассажира «Спектры» сейчас в больнице. Водитель «Ниссана» тоже пострадал, врачи назначили ему амбулаторное лечение.

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