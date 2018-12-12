2018-12-12T09:47:19+03:00
Происшествия

Тело нашла мать: в Самаре отец убил своего сына

Полиция задержала подозреваемого
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Кровавая драма развернулась в одном из домов на улице Физкультурной в Самаре. Там мужчина до смерти забил своего сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Перед происшествием отец с сыном выпивали дома. Во время застолья 58-летний глава семейства обнаружил, что у него пропали из кармана деньги. Он поругался с сыном, ссора переросла в драку. После потасовки отец ушел из дома. Тело своего ребенка через какое-то время обнаружила мать.

Подозреваемого задержали, когда он вернулся домой. Свою вину мужчина признал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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