Тело нашла мать: в Самаре отец убил своего сына

12 Дек. 09:47 2018-12-12T09:47:19+03:00

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Кровавая драма развернулась в одном из домов на улице Физкультурной в Самаре. Там мужчина до смерти забил своего сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Перед происшествием отец с сыном выпивали дома. Во время застолья 58-летний глава семейства обнаружил, что у него пропали из кармана деньги. Он поругался с сыном, ссора переросла в драку. После потасовки отец ушел из дома. Тело своего ребенка через какое-то время обнаружила мать.

Подозреваемого задержали, когда он вернулся домой. Свою вину мужчина признал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».