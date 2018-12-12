Билеты на поезда из Самары перед Новым годом будут продавать с 50% скидкой

12 Дек. 09:58 2018-12-12T09:58:03+03:00

Предложение не распространяется при оформлении билетов по детскому тарифу и для организованных групп Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Акция будет действовать только для поездов, которые отправляются в рейс 31 декабря

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В последний день года жители Самары и области смогут купить билеты на поезд из региональной столицы с 50% скидкой. Куйбышевская железная дорога объявила об акции «Новогодняя ночь».

- Пассажиры, планирующие поездку поездом в канун Нового года, могут оформить билеты со скидкой 50%. Специальное предложение действует по 31 декабря 2018 года в рамках акции «Новогодняя ночь» и распространяется на верхние места купейных и плацкартных вагонов ряда поездов, отправляющихся в рейс 31 декабря, - говорится в сообщении.

Не распространяется предложение при оформлении билетов по детскому тарифу и для организованных групп.

Уточнить, сколько будет стоить билет и распространяется ли предложение на нужный вам поезд, можно узнать на сайте pass.rzd.ru.