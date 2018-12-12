В ТЦ «Вива Лэнд» из-за отключения воды закрылся фуд-корт

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-12T10:27:44+03:00

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В Самаре в торговом центре «Вива Лэнд» закрылась часть фуд-корта. Работники ТЦ приняли такое решение, потому что «Вива Лэнд» остался без воды. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказал один из работников торгового центра.

Все из-за коммунальной аварии: на улице Физкультурной произошла утечка на водопроводе диаметром 900 мм. Без воды сидят жители домов в границах Заводского шоссе, проспекта Кирова и улиц Победы и Земеца, а также Заводского шоссе, улиц Ветлянской, Кабельной и Земеца.