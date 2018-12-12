2018-12-12T10:55:16+03:00
Умные вещи

Пользователи услуг от «Ростелекома» будут мгновенно получать персональные предложения

Менее чем за 1 минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Ростелеком» внедрил новое программное обеспечение – рабочее пространство для менеджеров по продажам. Теперь каждый клиент получает персональное предложение со стоимостью и перечнем услуг сразу после разговора с менеджером. Сотрудники компании уже используют новые возможности. В основе решения лежит продукт «Октаплан» от компании «Примавера».

«Октаплан» – облачное решение, которое можно охарактеризовать как единый центр компетенций по продажам. С его помощью менеджер по продажам узнает о новых продуктах компании, консультирует клиентов и формирует коммерческие предложения.

Интерактивные сценарии переговоров помогают сотрудникам предложить нужное клиенту решение. Сразу после разговора генерируется персонализированное коммерческое предложение. В итоге менее чем за 1 минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги.

- Создавая цифровую экономику, мы сконцентрированы и на улучшении взаимодействия с нашими клиентами, и на значительных преобразованиях внутри компании. Рабочее пространство тоже старались сделать полезным обеим сторонам. Сервис упрощает и ускоряет работу менеджеров: вся нужная информация на виду, либо ее можно получить в два клика, – говорит директор по маркетингу B2B ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

- Наш продукт предназначен для менеджеров по продажам из крупного бизнеса. В этом сегменте информация, тарифы и предложения постоянно обновляются и оптимизируются. Разрабатывая «Октаплан», мы сфокусировались на создании крайне гибкой системы. Хотели максимально упростить настройку продукта клиентами и сделать развертывание максимально быстрым, – отметил генеральный директор ООО «Примавера» Андрей Любачёв.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области Chery Tiggo залетел под трактор
Рагнар Сигурдссон извинился перед болбоем «Крыльев Советов» и подарил ему футболку
МегаФон наращивает мощности сети 4G в Самаре
Мэром Жигулевска может стать домохозяйка
В ТЦ «Вива Лэнд» из-за отключения воды закрылся фуд-корт
Билеты на поезда из Самары перед Новым годом будут продавать с 50% скидкой
Тело нашла мать: в Самаре отец убил своего сына
Машину разворотило: в Тольятти в серьезном ДТП пострадали шесть человек
«Школьникам предлагают пить воду из-под крана»: появились сообщения, что в одном из лицеев Самары несколько дней нет питьевой воды
В Самаре легковушка столкнулась с тепловозом
Пропавшую Лину Сторожеву ищут в больницах, соцучреждениях и сектах
В Сызрани вазовская «десятка» протаранила дорожное ограждение
Темное утро: 16 улиц в Сызрани останутся без света
В Самаре дерзкие нефтеврезчики пытались подкупить полицию, но оказались в суде
В Самаре пройдет Чемпионат России по боксу среди мужчин
Бюджет Тольятти останется социально ориентированным
В новом скафандре с климат-контролем: самарский космонавт Олег Кононенко приступил к выполнению космических задач
Радио КП-Самара получило специальную премию в конкурсе «Самара в игре!»
В Самарской области будут судить молодую маму за смерть ребенка
В Самарской области создадут GR-центр для взаимодействия власти и бизнеса
Льву из Самарского зоопарка подарили буй
Пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата из Самарской области завоевали 20 медалей на Кубке России
МЧС об отключении воды в поселке Озерный в Самаре: аварии не было, это плановые работы
В Новокуйбышевске автоледи на «Сандеро» столкнулась на встречке с «двенадцатой»