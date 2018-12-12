МегаФон наращивает мощности сети 4G в Самаре

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-12T11:03:01+03:00

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Компания «МегаФон» модернизировала еще несколько десятков базовых станций четвертого поколения в Самаре и ее пригородах. Теперь оборудование работает на двух частотах – 2600 и 1800 МГц. «Двойная» сеть 4G дает абонентам высокие скорости за счет широкой полосы высоких частот и отличный уровень сигнала, в том числе и внутри зданий, за счет лучшей проникающей способности низких частот.

«Строительство «двухчастотной» сети 4G в Самарской области было начато в декабре прошлого года, в этом году ее структура дополняется там, где это необходимо горожанам. Меняется плотность застройки жилых районов Самары, наблюдается прирост абонентов – например, становится больше интернет-пользователей там, где вводятся в эксплуатацию жилые дома, крупные офисные и торговые центры. Именно в таких местах мы добавляли на действующие базовые станции передатчики на «пробивной» частоте 1800 МГц», – поясняет директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

Оператор модернизировал базовые станции 4G практически во всех районах города: работы проведены более чем на 40 улицах областного центра, а также в поселках Береза, Зубчаниновка и Курумоч. Благодаря возросшим скоростям интернета абоненты МегаФона могут комфортно пользоваться не только привычными услугами, но и сервисами на базе интернета вещей. Для устройств с SIM-картами – датчиков охранной сигнализации, домашних котлов отопления, умных розеток, часов и пр. – оператор создал новый тариф «Умные вещи», позволяющий за 20 руб. в неделю «начинить» такие гаджеты безлимитным трафиком.

Безлимит, помимо массы других сервисов, доступен сейчас и на тарифах «Включайся!». А на что вы потратите свой безлимитный скоростной интернет?