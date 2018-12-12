Рагнар Сигурдссон извинился перед болбоем «Крыльев Советов» и подарил ему футболку

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-12T11:04:33+03:00

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Защитник ФК «Ростов» Рагнар Сигурдссон извинился перед болбоем «Крыльев Советов» за то, что толкнул его во время матча 17 тура РПЛ на «Самара Арене». Кроме того, исландский футболист подарил мальчику футболу. Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».

Позже болбой поблагодарил Сигурдссона в соцсети за подарок, на что футболист ответил следующее:

- Привет, мой друг. Рад, что ты в порядке. Я был слишком эмоционален в тот момент. Ты хороший парень и мне жаль, что так произошло. Спасибо, что рассказал мне о том, что ты в порядке. Удачи тебе в будущем!

Напомним, во время матча «КС» - «Ростов» Сигурдссон ударил мячом подававшему ему мяч болбоя, а потом толкнул его. За это арбитр удалил футболиста с поля.