2018-12-12T11:14:21+03:00
Происшествия

В Самарской области Chery Tiggo залетел под трактор

Водитель кроссовера в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Кроссовер серьезно пострадалКроссовер серьезно пострадалФото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП с участием китайского кроссовера и трактора «Беларусь» произошло на 1108 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области. Chery Tiggo, за рулем которого был 37-летний мужчина, в районе семи часов вечера во вторник, 11 декабря, ехал по дороге в сторону Самары. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, водитель не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди трактора и врезался в него.

- Бригада «скорой помощи» доставила водителя Chery Tiggo в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники ОВД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении главка.

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