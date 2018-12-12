Житель Новокуйбышевска попался с экстази из-за непристегнутого ремня

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-12T12:02:11+03:00

За хранение МДМА, более известного как экстази, в отношении жителя Новокуйбышевска возбудили уголовное дело Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы

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В Куйбышевском районе Самары сотрудники ГИБДД остановили вазовскую «пятнадцатую». Пассажир легковушки не был пристегнут ремнем безопасности. Во время разговора с правоохранителями 28-летний мужчина заметно нервничал, из-за этого полицейские решили досмотреть машину.

- В ходе досмотра в кармане куртки молодого человека был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого были таблетки неизвестного происхождения, которые были изъяты и направлены на экспертизу. По результатам проведенного исследования выяснилось, что в составе содержимого имеется наркотическое вещество МДМА общей массой 5, 42 грамма, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

За хранение МДМА, более известного как экстази, в отношении жителя Новокуйбышевска возбудили уголовное дело. Ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.