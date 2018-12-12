2018-12-12T13:13:46+03:00
Происшествия

В Курумоче задержали денежного контрабандиста

С собой у мужчины было почти 50 000 евро, когда лимит на перевозку в разы меньше
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Теперь мужчине грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы контрабанды или ограничение свободы до двух летТеперь мужчине грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы контрабанды или ограничение свободы до двух летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В аэропорту Курумоч задержали пассажира самолета «ПрагаСамара». Во время таможенного досмотра в ручной клади мужчины нашли 49 300 евро.

- По курсу Центрального банка РФ на тот момент сумма составляла 56 128 долларов США. Свободное перемещение денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза возможно только на сумму 10 тысяч долларов США, - объяснили в пресс-службе Самарской таможни.

Пассажир проигнорировал необходимость продекларировать сумму в письменной форме и попал под статью о контрабанде денег. Теперь мужчине грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы контрабанды или ограничение свободы до двух лет.

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