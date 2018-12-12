В Курумоче задержали денежного контрабандиста

12 Дек. 13:13 2018-12-12T13:13:46+03:00

Теперь мужчине грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы контрабанды или ограничение свободы до двух лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С собой у мужчины было почти 50 000 евро, когда лимит на перевозку в разы меньше

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Курумоч задержали пассажира самолета «Прага – Самара». Во время таможенного досмотра в ручной клади мужчины нашли 49 300 евро.

- По курсу Центрального банка РФ на тот момент сумма составляла 56 128 долларов США. Свободное перемещение денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза возможно только на сумму 10 тысяч долларов США, - объяснили в пресс-службе Самарской таможни.

Пассажир проигнорировал необходимость продекларировать сумму в письменной форме и попал под статью о контрабанде денег. Теперь мужчине грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы контрабанды или ограничение свободы до двух лет.