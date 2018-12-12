Жители Самары выберут лучшего игрока «Крыльев Советов»

12 Дек. 13:31 2018-12-12T17:08:15+03:00

«Крылья Советов» перед зимним перерывом занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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В Самаре выбирают лучшего игрока «Крыльев Советов». Делают это жители города. Голосование проходит на портале онлайн-референдумов «Вместе».

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- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает почетное 5 место, сразу после лидеров турнирной таблицы. Наша команда старается оправдать поддержку своих болельщиков и в первой половине сезона показала достойную спортивную борьбу, - говорится в сообщении организаторов.

Голосование стартовало 11 декабря. Продлится оно месяц.

Напомним, «Крылья Советов» перед зимним перерывом занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды 17 очков.