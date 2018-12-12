В Самаре к декабрю подорожали яйца
Их стоимость выросла на 10%
В Самаре яйца стали стоить намного дороже
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В Самаре в начале декабря выросли цены на яйца куриные. Стоимость этого продукта увеличиласьна 10%. Также в лидерах подорожания огурцы, морковь и капуста. Они подорожали соответственно на 9,81, 5,19 и 5,65 %. Такие данные предоставляет Самарастат.
- На 3% подешевело масло подсолнечное, на 2% гречка, на 1,4% - молоко питьевое, - также говорится в документе.
Также слегка выросли цены на макароны, репчатый лук, помидоры. Зато снизились цены на картофель и дизельное топливо.