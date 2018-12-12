2018-12-12T15:20:43+03:00
Общество

В Красноглинском районе к Новому году около ЗАГСа поставят фонарик

Новая световая инсталляция уже практически готова
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот такой фонарик осветит Красноглинский районВот такой фонарик осветит Красноглинский район
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Самару продолжают украшать к Новому году. В Красноглинском районе около ЗАГСа на ул. Лазо, например, появится "Фонарик". Сейчас рабочие завершают монтаж световой инсталляции.

- Эту территорию благоустроили по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", - отметили в горадминистрации

В высоту фонарик достигает примерно два человеческих роста. Власти надеются, что он станет любимым объектом для фотосессий в Красноглинском районе. Напомним, что световые конструкции появились по всему городу. Горожане цже оценили снеговиков, самолетики и дедушек морозов в санях.

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