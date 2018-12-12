В Красноглинском районе к Новому году около ЗАГСа поставят фонарик
Новая световая инсталляция уже практически готова
Вот такой фонарик осветит Красноглинский район
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Самару продолжают украшать к Новому году. В Красноглинском районе около ЗАГСа на ул. Лазо, например, появится "Фонарик". Сейчас рабочие завершают монтаж световой инсталляции.
- Эту территорию благоустроили по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", - отметили в горадминистрации
В высоту фонарик достигает примерно два человеческих роста. Власти надеются, что он станет любимым объектом для фотосессий в Красноглинском районе. Напомним, что световые конструкции появились по всему городу. Горожане цже оценили снеговиков, самолетики и дедушек морозов в санях.