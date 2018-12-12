2018-12-12T15:27:28+03:00
Умные вещи

Владимир Басков назначен директором Самарского филиала компании «Ростелеком»

Новый руководитель укрепит позиции «Ростелекома» на региональном рынке
Кирилл КАРИМОВ
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Владимир БасковВладимир Басков
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Директором Самарского филиала компании «Ростелеком» назначен Владимир Басков.

Владимир Басков родился 6 января 1972 года в Ленинграде. Окончил Петербургский институт машиностроения по специальности инженер-механик. Получил дополнительное образование в Школе Бизнеса Открытого Университета Великобритании (The Open University Business School).

Трудовую деятельность в отрасли связи начал в 1996 году в компании «ПетерСтар». До прихода в «Ростелеком» возглавлял дочерние компании ОАО «Международный ТранзитТелеком»: «Старт Телеком», «Промсвязь-Инвест» и «МТТ Коннект».

Владимир Басков реализовал ряд инфраструктурных проектов на рынках массового и корпоративного сегментов в Санкт-Петербурге и Москве. Имеет большой опыт работы в управлении финансами и инвестиционной деятельности предприятий, повышении их операционной эффективности и внедрении новых бизнес-процессов.

Ключевыми задачами нового руководителя филиала станут укрепление лидирующих позиций «Ростелекома» на региональном рынке, формирование условий для создания цифровой экосистемы вокруг клиента и реализация стратегии развития компании в Самарской области.

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