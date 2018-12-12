В Самаре украли резиновое покрытие с детской площадки

12 Дек. 15:31 2018-12-12T15:31:33+03:00

Как выяснилось, оно не было закреплено, а площадку сдали с дефектами

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В Самаре с детской площадки пропало резиновое покрытие. Его положили буквально недавно, но, скорее всего, работы по ремонту детской площадки были выполнены с дефектами. Это случилось в Железнодорожном районе, во дворе дома №29 по ул. Урицкого.

- Мы считаем, что похитители могли воспользоваться строительными недоделками. Работы выполнены некачественно, Плитку постелили на песок как домашний коврик, без каких-либо сцепляющих смесей. И похитителям ничего не стоило ее снять и унести, — рассказал представитель движения "Гражданский патруль" Роман Тихонов. Именно эта организация рассказала о похищении.

Стало известно, что всего из двора пропали 14 плит. Правозащитники сообщилиоб этом в прокуратуру. Напомним, что этот двор благоустраивали прошлой осенью, за счет бюджетных средств. Работы велись и были приняты в рамках проекта "Комфортная городская среда". Это произошло две недели назад.