2018-12-12T16:15:46+03:00
Спорт

"Создаем более боеспособный коллектив": Миодраг Божович рассказал, какими будут настоящие "Крылья" весной

По словам тренера в команде должно обновиться 5-6 человек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Миодраг Божович хочет поменять 5-6 игроковМиодраг Божович хочет поменять 5-6 игроков
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Миодраг Божович после игры с "Ростовом" поделился впечатлениями и планами с клубным телевидением. Он отметил, что в первую очередь победа в последнем матче даст уверенность и возможность спокойнее подготовится к весне, которая будет нелегкой.

– Настоящие "Крылья", надеюсь, увидим с возобновлением Чемпионата, времени достаточно. Мы уже изменили схему игры, состав. Так что кардинальных изменений не будет, продолжаем работу. Игроки, которые приедут, должны нас усилить, и уже с ними будем выглядеть лучше, - отметил в интервью Миодраг Божович.

Он уточнил, что сейчас стоит задача создать боеспособный коллектив, который был бы способен занимать высокие места. И в межсезонье в клубе поменяется пять-шесть игроков: команда сейчас строится.

Напомним, что собираться команда начнет уже после 11 января, до этого у игроковотпуска. Сам тренер собирается провести время для отдыха у себя дома, с родными он также будет встречать новый год.

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