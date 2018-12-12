"Будет яркая игра - будет яркий болельщик": руководитель клуба Игорь Поваров поблагодарил фанатов за верность

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-12T17:17:36+03:00

По его словам на радио КП-Самара 98,2 FM, российский коммерческий футбол еще очень молод

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На радио КП-Самара 98,2 FM итоги первой половины сезона 2018/2019 подвел генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров. Он поблагодарил всех болельщиков за поддержку и за то, что они не покидали клуб ни в каких ситуациях.

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- Спасибо, что были с нами, когда нам было трудно, когда мы вылетали в ФНЛ и возвращались назад. Впереди у нас, на мой взгляд, только позитивное развитие. Это такой круг, зависимость: будет яркая игра, будетяркий болельщик, за ним двинется бизнес, будет больше интересных активностей, будет больше болельщиков. Я верю, что через какое-то время у нас все будет нормально, - отметил Игорь Поваров.

Также он подчеркнул, что по его мнению коммерческий футбол в России еще очень молод,

- Англичане уже набили много шишек за вермя существования их Лиги, мы должны развиваться, используя опыт партнеров, все впитаем и новые традицииу нас могут появиться, - резюмировал Игорь Поваров.