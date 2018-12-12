2018-12-12T18:05:02+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение: в Самаре на улице Обувная пассажирский автобус «улетел» в кювет

Информация о пострадавших уточняется
Евгения ВАСИНА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 Самара
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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Самаре в среду, 12 декабря, во второй половине дня. В Куйбышевском районе столкнулись иномарка и ПАЗ, ехавший по маршруту № 215, пишет группа "ДТП 163 Самара".

По предварительной информации полиции, авария произошла вблизи дома 25 по ул. Обувной. Автомобиль Nissan Qashqai выехал на «встречку», где столкнулся лоб в лоб с автобусом ПАЗ. После ДТП автобус съехал в кювет. ПАЗ полностью «слетел» с дороги и даже помял тонкие деревья. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Есть ли пострадавшие пока неизвестно. По непроверенной информации, медицинская помощь потребовалась одной из пассажирок.

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