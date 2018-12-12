Прокуратура проверит садик, где детей поили по расписанию и ломали их игрушки

СЕГОДНЯ 17:35 2018-12-12T17:35:00+03:00

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Сотрудники прокуратуры проверят садик №332, на который жаловались родители детей. По информации, которая появлялась в социальных сетях, родители были недовольны невниманием воспитателей к детям. Например, по их словам, детей в учреждении поили по расписанию, им не давали приноситьиз дома игрушки, а игрушку одного мальчика даже сломали.

- Также под окном было осиное гнездо, осы кусали детей, детям не помогали одеваться, в результате они ходили с развязанными шнурками, - жалуются папы и мамы.

Проверку по факту публикаций в сети интернет проводит сейчас прокуратура Кировского района. Ее результаты обещают сообщить не позже конца года.