2018-12-12T17:35:00+03:00
Общество

Прокуратура проверит садик, где детей поили по расписанию и ломали их игрушки

На дошкольное образовательное учреждение пожаловались родители, проверка проводится по факту публикаций в соцсетях
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры проверят садик №332, на который жаловались родители детей. По информации, которая появлялась в социальных сетях, родители были недовольны невниманием воспитателей к детям. Например, по их словам, детей в учреждении поили по расписанию, им не давали приноситьиз дома игрушки, а игрушку одного мальчика даже сломали.

- Также под окном было осиное гнездо, осы кусали детей, детям не помогали одеваться, в результате они ходили с развязанными шнурками, - жалуются папы и мамы.

Проверку по факту публикаций в сети интернет проводит сейчас прокуратура Кировского района. Ее результаты обещают сообщить не позже конца года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суровая охрана и женщина на поводке из колбасок: Тилль Линдеманн встречается с фанатами в Самаре
В Самаре пенсионеру стало плохо в трамвае, движение остановилось
Почти половина жителей Самарской области привились от гриппа
На Гагарина в Самаре «Митсубиси» сбил пенсионера, которой переходил дорогу
В Самарской области кадровики из органов исполнительной власти обменялись опытом
Жителей Самарской области спросят, нравится ли им ремонт дорог
Лобовое столкновение: в Самаре на улице Обувная пассажирский автобус «улетел» в кювет
«Просим убрать машины»: УК «ЖКС» ежедневно проводит уборку дворов от снега
"Будет яркая игра - будет яркий болельщик": руководитель клуба Игорь Поваров поблагодарил фанатов за верность
В Сызрани объявили карантин по бешенству из-за собаки, которая напала на ребенка
"Цены на билеты у нас средние": руководитель "Крыльев Советов" Игорь Поваров рассказал, сколько зарабатывает клуб
"Создаем более боеспособный коллектив": Миодраг Божович рассказал, какими будут настоящие "Крылья" весной
В Самаре украли резиновое покрытие с детской площадки
Владимир Басков назначен директором Самарского филиала компании «Ростелеком»
В Красноглинском районе к Новому году около ЗАГСа поставят фонарик
В Самаре к декабрю подорожали яйца
Жители Самары выберут лучшего игрока «Крыльев Советов»
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в настоящие подарки
В Курумоче задержали денежного контрабандиста
Проект трамвайной линии от 15 микрорайона до «Самара Арены» будет стоить 3,7 млн рублей
Житель Новокуйбышевска попался с экстази из-за непристегнутого ремня
В Самарской области Chery Tiggo залетел под трактор
Рагнар Сигурдссон извинился перед болбоем «Крыльев Советов» и подарил ему футболку
МегаФон наращивает мощности сети 4G в Самаре
Пользователи услуг от «Ростелекома» будут мгновенно получать персональные предложения
Мэром Жигулевска может стать домохозяйка