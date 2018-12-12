2018-12-12T17:52:48+03:00
Общество

Жителей Самарской области спросят, нравится ли им ремонт дорог

Оценить качество работ можно в социальной сети ВК
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре спросят, нравятся ли жителям новые дорогиВ Самаре спросят, нравятся ли жителям новые дороги
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В Самарской области проводят опрос среди жителей о качестве работ ремонтных организаций по программе «Безопасные и качественные дороги». Как сообщают организаторы, в 2018 году были отремонтированы 79 участков автодорог протяженностью более 140 км. И теперь самое время оценить, насколько хорошо это сделано.

- Высказать свое мнение можно в официальном сообществе проекта в "ВКонтакте", которое является общественной приёмной, - говорится в сообщении.

В опросе могут участвовать все пользователи социальной сети. Мнения будут собирать до 19 декабря 2018 года. В итоге организаторы надеются определить, насколько удовлетворены жители новыми дорогами. Кстати, в июне и октябре 2018 года такой опрос уже проводили. Тогда 42 и 45 % опрошенных респондентов отметили, что считают ремонт нормальным, но у них есть небольшие замечания. Осенью 26,7% заявили:ремонт хороший, плохим его посчитали 21.6% ответивших на опрос.

Проект будет продолжен. До 2024 года в Самарской области намерены отремонтировать 1797 км автодорог регионального и местного значения и 778 автодорогСамарско-Тольяттинской агломерации. На это за 5 лет направят 35,6 млрд рублей, в том числе 11,56 млрд рублей - из федерального бюджета.

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