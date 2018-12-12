2018-12-12T18:08:24+03:00
Политика

В Самарской области кадровики из органов исполнительной власти обменялись опытом

Сессия «Кадровая стратегия: итоги и перспективы» проходит в рамках проекта «КадроСфера»
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре руководители кадровых служб исполнительной власти приняли участие в сессии, где смогли поделиться опытом по внедрению лучших кадровых практик на госслужбе, обсудить и предложить новые технологии по реализации кадровой стратегии региона. Для губернатора Самарской области Дмитрий Азарова развитие кадрового потенциала – важнейшая цель. При этом важно не просто создать кадровый резерв кадров для государственных имуниципальных структур, но и для всех отраслей.

- Для нас главный потенциал – это люди, которые здесь живут и хотят достигать большего. Капитаны, лидеры нужны и в производстве, и в науке, и в образовании, здравоохранении, - подчеркивает Дмитрий Азаров.

Информационную платформу «Кадросфера»запустили во время тематической стратегической сессии в июле этого года. В ней есть рейтинг участников с динамической оценкой их активности, формирование траекторий их профессионального развития, единая система оценки компетенций. В итоге потенциальный работодатель получает выборку лучших молодых кадров региона с разбивкой по любым нужным критериям. Это важный шаг по повышению инвестпривлекательности региона: компания может получить одномоментное решение кадровых вопросов.

С другой стороны, «Кадросфера» предлагает возможности для развития и самим соискателям. Они могут обмениваться опытом, создавать команды для проектов любого профиля, в том числе и междисциплинарных. Уже сейчас в этой системе каждый желающий может выбрать интересующий его проект и присоединиться к нему в качестве участника проектной команды или эксперта.

Сейчас платформа представлена информационно-технологическим сайтом, адаптированным для мобильных устройств, доступным по адресам: kadrosfera.ru и кадросфера.рф.

Из первых уст

Руководитель департамента государственной службы и кадров Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина:

- На сессии были представлены достижения кадровых подразделений ОИВ в сфере реализации кадровой политики: положительный опыт применения наставничества, работа с кадровым резервом органов власти, положительный опыт проведения конкурсов с использованием федерального портала. Те задачи, которые ставит Губернатор – открытость, доступность, понятность – успешно реализуются на площадке проекта «КадроСфера». Система - это своего рода траектория карьерного роста. Благодаря этой площадке мы можем эффективно использовать потенциал каждого человека.

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