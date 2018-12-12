На Гагарина в Самаре «Митсубиси» сбил пенсионера, который переходил дорогу
Сегодня днем, в среду 12 декабря, ДТП произошло на улице Гагарина в областной столице. Напротив дома № 173 под колеса автомобиля «Митсубиси Лансер» попал 72-летний пешеход.
- Пенсионер передвигался по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий знак светофора. Иномарка допустила наезд на него, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
За рулем машины находился 35-летний водитель. На месте происшествия работали сотрудники городского Управления ГИБДД.
Пострадавший получил травмы. На машине скорой медицинской помощи его увезли в больницу. Сейчас решается вопрос о госпитализации.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.