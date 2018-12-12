12 Дек. 18:37 2018-12-13T08:09:13+03:00

По факту ДТП проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Сегодня днем, в среду 12 декабря, ДТП произошло на улице Гагарина в областной столице. Напротив дома № 173 под колеса автомобиля «Митсубиси Лансер» попал 72-летний пешеход.

- Пенсионер передвигался по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий знак светофора. Иномарка допустила наезд на него, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем машины находился 35-летний водитель. На месте происшествия работали сотрудники городского Управления ГИБДД.

Пострадавший получил травмы. На машине скорой медицинской помощи его увезли в больницу. Сейчас решается вопрос о госпитализации.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.