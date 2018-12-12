2018-12-12T18:37:48+03:00
Происшествия

На Гагарина в Самаре «Митсубиси» сбил пенсионера, которой переходил дорогу

72-летнего мужчину увезли на машине скорой помощи
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По факту ДТП проводится проверкаПо факту ДТП проводится проверкаФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Сегодня днем, в среду 12 декабря, ДТП произошло на улице Гагарина в областной столице. Напротив дома № 173 под колеса автомобиля «Митсубиси Лансер» попал 72-летний пешеход.

- Пенсионер передвигался по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий знак светофора. Иномарка допустила наезд на него, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем машины находился 35-летний водитель. На месте происшествия работали сотрудники городского Управления ГИБДД.

Пострадавший получил травмы. На машине скорой медицинской помощи его увезли в больницу. Сейчас решается вопрос о госпитализации.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суровая охрана и женщина на поводке из колбасок: Тилль Линдеманн встречается с фанатами в Самаре
В Самаре пенсионеру стало плохо в трамвае, движение остановилось
Почти половина жителей Самарской области привились от гриппа
В Самарской области кадровики из органов исполнительной власти обменялись опытом
Жителей Самарской области спросят, нравится ли им ремонт дорог
Прокуратура проверит садик, где детей поили по расписанию и ломали их игрушки
Лобовое столкновение: в Самаре на улице Обувная пассажирский автобус «улетел» в кювет
«Просим убрать машины»: УК «ЖКС» ежедневно проводит уборку дворов от снега
"Будет яркая игра - будет яркий болельщик": руководитель клуба Игорь Поваров поблагодарил фанатов за верность
В Сызрани объявили карантин по бешенству из-за собаки, которая напала на ребенка
"Цены на билеты у нас средние": руководитель "Крыльев Советов" Игорь Поваров рассказал, сколько зарабатывает клуб
"Создаем более боеспособный коллектив": Миодраг Божович рассказал, какими будут настоящие "Крылья" весной
В Самаре украли резиновое покрытие с детской площадки
Владимир Басков назначен директором Самарского филиала компании «Ростелеком»
В Красноглинском районе к Новому году около ЗАГСа поставят фонарик
В Самаре к декабрю подорожали яйца
Жители Самары выберут лучшего игрока «Крыльев Советов»
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в настоящие подарки
В Курумоче задержали денежного контрабандиста
Проект трамвайной линии от 15 микрорайона до «Самара Арены» будет стоить 3,7 млн рублей
Житель Новокуйбышевска попался с экстази из-за непристегнутого ремня
В Самарской области Chery Tiggo залетел под трактор
Рагнар Сигурдссон извинился перед болбоем «Крыльев Советов» и подарил ему футболку
МегаФон наращивает мощности сети 4G в Самаре
Пользователи услуг от «Ростелекома» будут мгновенно получать персональные предложения
Мэром Жигулевска может стать домохозяйка