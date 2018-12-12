Почти половина жителей Самарской области привились от гриппа
В регионе завершается вакцинация людей против гриппа. По словам специалистов, проходит она весьма успешно. Привиться можно было в поликлиниках по месту жительства.
- В 2018 году в регион поступило 464000 доз вакцины против гриппа для иммунизации детей и 1117000 доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 100% от запланированных поставок из федерального бюджета соответственно, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.
В ведомстве отмечают, что также приобретено 6000 доз вакцины против гриппа за счет средств областного бюджета. Почти половина жителей Самары и области (49,4%) получили специфическую защиту от опасного заболевания.
- Мы благодарим жителей Самарской области, которые откликнулись на призыв медицинских работников и приняли активное участие в вакцинации себя и детей, защитив тем самым здоровье свое и близких от осложнений, - говорит заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская. – Та иммунная прослойка, которую мы с вами создали в губернии, не дает гриппу распространяться, защищает нас от эпидемии и позволяет держать ситуацию под контролем.