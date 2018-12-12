Почти половина жителей Самарской области привились от гриппа

12 Дек. 18:47 2018-12-12T18:47:26+03:00

В 2018 году в регион поступило 464 тысячи доз вакцины против гриппа для детей и 1117000 доз для взрослых

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В регионе завершается вакцинация людей против гриппа. По словам специалистов, проходит она весьма успешно. Привиться можно было в поликлиниках по месту жительства.

- В 2018 году в регион поступило 464000 доз вакцины против гриппа для иммунизации детей и 1117000 доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 100% от запланированных поставок из федерального бюджета соответственно, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что также приобретено 6000 доз вакцины против гриппа за счет средств областного бюджета. Почти половина жителей Самары и области (49,4%) получили специфическую защиту от опасного заболевания.

- Мы благодарим жителей Самарской области, которые откликнулись на призыв медицинских работников и приняли активное участие в вакцинации себя и детей, защитив тем самым здоровье свое и близких от осложнений, - говорит заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская. – Та иммунная прослойка, которую мы с вами создали в губернии, не дает гриппу распространяться, защищает нас от эпидемии и позволяет держать ситуацию под контролем.