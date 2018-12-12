2018-12-12T19:26:50+03:00
Общество

В Самаре пенсионеру стало плохо в трамвае, движение остановилось

В результате случившегося движение общественного транспорта оказалось затруднено
Михаил ГОРЮНОВ
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Людям пришлось померзнуть около 40 минутЛюдям пришлось померзнуть около 40 минутФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сегодня вечером, 12 декабря, с проблемами столкнулись люди, предпочитающие передвигаться по городу на трамваях. От Первомайской и практически до остановки КРЦ «Звезда» встало движение. Сразу несколько человек пожаловались на то,что «ничего не едет», а возле состава на Первомайской и вовсе работают медики скорой помощи.

- В трамвае стало плохо пассажиру, ему оказывали помощь. На проспекте Ленина/Челюскинцев в трамвай зашел пенсионер, лет 65-70. Он почувствовал себя неладно. Пришлось остановить движение, - прокомментировал «КП-Самара» ситуацию директор ТТУ Михаил Ефремов.

Михаил отметил, что уже сейчас трамвайные составы возобновили движение. Проблемы по указанному адресу устранены.

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