2018-12-12T22:59:35+03:00
Происшествия

В жутком ДТП с автобусом на Обувной в Самаре пострадали две женщины

За рулем «Ниссана», с которым столкнулся ПАЗ, находилась женщина, которая избежала серьезных травм
Михаил ГОРЮНОВ
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Последствия аварии шокируютПоследствия аварии шокируютФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские рассказали о подробностях ДТП, которое произошло сегодня, 12 декабря в 14-25, в Куйбышевском районе областной столицы. Напомним, что там столкнулись ПАЗ, ехавший по 215 маршруту, и «Ниссан Кашкай».

- В автобусе находились 5 человек. Двое пострадали — 53-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, 51-летнюю женщину госпитализировали со множественными переломами, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем иномарки находилась 47-летняя автоледи. По информации стражей порядка — трезвая. По версии полиции, она нарушила правила, выехала на встречную полосу и столкнулась с ПАЗом, водитель которого пытался избежать аварии.

Удар пришелся автобусу на переднюю правую часть, после чего он улетел в кювет. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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